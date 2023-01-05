Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, "İran'ın makam ve kutsallarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren eyleme" tepki olarak Bakanlığa çağrıldı.

İran’ın "hakaret içeren kabul edilemez eyleme yönelik güçlü protestosunu" Fransız Büyükelçi'ye ileten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Fransa, ifade özgürlüğü bahanesiyle başka Müslüman ülke ve milletlerin kutsallarına hakaret etmeyi meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan saygısız karikatüre tepki göstererek, "Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak.

Paris hükümetinin bu tür uygunsuz girişimlerinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik." demişti.