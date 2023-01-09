İran Meclis Başkanı Galibaf Türkiye’de

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki bir heyet Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılmak için Türkiye'ye gitti.

Galibaf’a Türkiye ziyaretinde İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Yahup Rızazade'nin yanı sıra bazı milletvekiller eşlik ediyor.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde 9-10 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop ile APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi’nin açılış konuşmasını yapacağı APA 13. Genel Kurulunda, iki gün boyunca gündemdeki konular görüşülecek.