Suriye’yle yeni dönemin perde arkası

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye Savunma Bakanı ile Moskova’da bir araya geldi. İki ülke arasında 11 yılın sonunda gerçekleşen bu üst düzey temas dışişleri bakanları ve son olarak liderlerin görüşmesiyle devam edecek.

Peki nasıl bir takvim işleyecek ve ne bekleniyor? Ve iki ülke arasındaki görüşmelere net bir şekilde karşı çıkan ABD’nin tavrını Türkiye nasıl yorumluyor?

Görüşme tarihi

Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin birkaç hafta sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Rusya, iki dışişleri bakanını bir araya getirmek için ocak ayının ikinci haftasını teklif etti. Ancak Bakan Çavuşoğlu, Stratejik Konsey toplantısına katılmak üzere bu tarihte ABD’de olacak. Şimdi yeni bir görüşme tarihi belirlenmeye çalışılıyor. “Bu görüşmeden ne bekleniyor?” sorusunu yönelttiğim kaynaklar görüşmenin sembolik olarak anlamlı olduğuna dikkat çekti ve “11 senenin sorunlarını bir görüşmede, hemen kısa bir sürede çözmemiz beklenemez. Bunlar çok yeni temaslar, ilk temaslar. Bu görüşmelerden hemen sonuç beklemeye gerek yok. Konular çok hassas” dedi.

Hassas konular

Türkiye’nin masaya taşıyacağı o hassas konular sır değil. Terörle mücadele, insani yardımlar ve sığınmacıların dönüşü... Ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmesine gelecek. Sahada durum ne? Kaynaklar Suriye sahasında durumun son dönemde sakin olduğunu belirtiyor. Kara operasyonu ihtimali de gündemde. Türkiye koşulları dikkatle izliyor ve her senaryo için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’nin masaya taşıyacağı o hassas konular sır değil. Terörle mücadele, insani yardımlar ve sığınmacıların dönüşü... Ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmesine gelecek.

ABD'nin tutumu

Türkiye ile Suriye arasında başlayan görüşme trafiğine ABD’nin çok da sıcak bakmadığı biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Esad yönetimi ile üçüncü ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemelerinin söz konusu olmadığını söyledi ve normalleşme adımları atılırken geride kalan içsavaş döneminde yaşananların unutulmaması gerektiğine işaret etti. Türkiye bu açıklamaları nasıl okuyor? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye bu konuyla ilgili bir rahatsızlık iletmediğini söyledi.

Endişesi YPG mi?

Ancak ulaştığım kaynaklara göre ABD’nin YPG ile ilgili endişeleri var. Normalleşme ile birlikte hemen olmasa da gelecekte Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgeleri tamamen kontrol altına alması durumunda terör örgütü YPG’ye alan kalmayacak. Kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG’yi koruma içgüdüsünün normalleşme süreçlerine ilişkin tavrında etkili olduğu görüşünde. Yakın bir gelecekte olmasa da terör örgütünün ortak bir operasyon ile bölgeden temizlenme ihtimalinin endişe verici bulunduğu belirtiliyor. Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 17 Ocak’ta başlayacak ABD ziyaretinde gündeme gelecek başlıklar arasında.

Kaynak: Hürriyet-Gonca ŞENAY