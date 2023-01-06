Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre iki bakan karşılıklı ilişkiler, Fransız Charlie Hebdo dergisinin çirkin eylemi, Filistin ve bölgesel konuları ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ile Al-Sabah telefonda yaptıkları görüşmede Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemini kınadıklarını yineledi.

Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün korunması için İslam ülkelerine koordineli olarak birlikte hareket etme çağrısında bulunan Emir Abdullahiyan, İslami değerlere hakaret etmeyi durdurma konusunda yasal bir mekanizmanın oluşturulmasına vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ise, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed'e (s.av), dini merciliğe ve liderlere hakaret etmeyi tüm Müslümanlara hakaret olarak değerlendirdi.