Tuğgeneral Kaani Bağdat ziyaretinde Şehit Süleymani'yi unutmadı

Bağdat'ta bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyimani ile eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edildiği yere gidip onları Fatiha ile yad etti.
Tuğgeneral İsmail Kaani ayrıca Ayetullah Şehit Seyyid Muhammed Bakır Hakim'in eşi için düzenlenen anma törenine katıldı.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
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