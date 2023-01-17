Tuğgeneral Kaani Bağdat ziyaretinde Şehit Süleymani'yi unutmadı

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında direniş komutanları General Kasım Süleyimani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edildiği yere gidip onları Fatiha ile yad etti.