Avrupa Birliği heyetinden Mescid-i Aksa’ya ziyaret

Geniş katılımlı ziyarette Avrupa Birliği (AB) üyesi 22 ülkenin yanı sıra AB, İngiltere, Norveç, Avustralya, Meksika, Arjantin, Brezilya ve Şili’nin diplomat ve misyon şefleri yer aldı.

Yabancı misyon temsilcilerini Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Azzam el-Hatib ve Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani karşıladı.

Heyet ve Mescid-i Aksa yetkilileri, Harem-i Şerif’in kütüphanesinde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Aklıselimin hakim olmasını diliyoruz

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Hatib, diplomatik heyeti, 'Mescid-i Aksa’da tüm yaşananlar hakkında bilgilendirdiklerini' belirtti.

Hatib, '(Diplomatlar) Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların Ürdün Krallığı'nın himayesindeki statüsüne güçlü bir şekilde desteklerini ifade ettiler. Geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.' dedi.

Mescid-i Aksa yetkilisi, İsrail’de yakın zamanda göreve gelen hükümetin aşırı sağcı politikaları ve özellikle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleri hakkındaki bir soruya karşılık, 'Aklıselimin hakim olmasını, Mescid-i Aksa’nın 2000’den önceki tarihi ve hukuki statüsüne geri dönmesini ve olduğu gibi kalmasını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu arada, ziyaretin sonunda diplomat grubunun ortak basın açıklaması yapması bekleniyordu, ancak neden belirtilmeden bunun iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: CRİ Türkçe

