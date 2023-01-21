Borrell, Blinken ile İran'ı görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Borrell'in paylaşımında, "Anthony Blinken ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Ayrıca İran, Batı Balkanlar ve Çin'i de görüştük. AB ve Transatlantik ittifakı her zamankinden çok daha güçlü. Bunu daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.