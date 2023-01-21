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21 Oca 2023 09:49

Borrell, Blinken ile İran'ı görüştü

Borrell, Blinken ile İran'ı görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna, İran ve Çin'i görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Borrell'in paylaşımında, "Anthony Blinken ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Ayrıca İran, Batı Balkanlar ve Çin'i de görüştük. AB ve Transatlantik ittifakı her zamankinden çok daha güçlü. Bunu daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

News Code 1907181

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