İran'dan AB yetkilisi Borrell'in son açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, "Bazı Avrupa hükümetleri, uluslararası hukuk normlarına uymayarak uluslararası yükümlülükleri ve insan haklarını ihlal etme yönünde adım attığı bir durumda, uluslararası hukuk standartlarının uygulanmasının ve gözetilmesinin habercisi olma ve bunları diğer hükümetlere tavsiye etme yetkisine sahip değildir." dedi

Kenani, "Bazı batılı hükümetler, yasadışı yaptırım kriterlerine dayanarak önemli sayıda İran vatandaşını tutukladı ve onları uzun süreli hapis cezalarına çarptırdı veya düşman ülkelere iade etti. Bu hükümetler, mahkemelerinin siyasi ve hukuk dışı kararlarını uluslararası hukuk ve sözleşmelerle değiştirip, başka ülkelerin tutuklu vatandaşlarının haklarına en ufak bir ilgi göstermezken, ikiyüzlü bir şekilde başkalarına da bunlara uymalarını tavsiye etmektedir." ifadelerinde bulundu.

Kenani, "İran, uluslararası yükümlülüklerinin bilincindedir ve bunlara bağlıdır ve ulusal kanun ve yönetmelikler ile uluslararası yükümlülüklerine göre hareket etmektedir." ifadesini kullandı.