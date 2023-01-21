Devrim Muhafızları'ndan uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İmam Ali (a.s) Deniz Üssü Komutanı Amiral Nevzeri, bugün yaptığı açıklamada Çabahar limanının açıklarında bir gemiye düzenlenen başarılı operasyonda bir ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Amiral Nevzeri, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletinde son 6 ayda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirilmişti.