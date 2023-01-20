Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, gündemi değerlendirdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun İslam Devrim Muhafızları Ordusun'u sözde "terör örgütleri" listesine alması yönündeki adımına tepki gösteren Hüccetül İslam Aliekberi, "Avrupa’nın İslam Devrim Muhafızlarını hedef almasının sebebi bu kurumun İran’ın iktidarında en önemli unsur olması ve yumuşak savaş dönemindeki cardırıcı rolünden kaynaklanıyor" dedi.