İran'dan önemli "nükleer" açıklaması

Basın mensuplarına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın (UAEA) İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyduğunu vurguladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu ile Ajans arasında hiçbir sorunu olmadığını anlatan İslami, UAEA müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesisler ile ilgili denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

İslami, Batı ülkelerinin İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)tutumunu eleştirerek, "(Batılılar) Önce KOEP'in öldüğünü açıkladılar, sonra KOEP'in çıkmaza girdiğini söylediler. İki hafta öncesine kadar KOEP'in gündemde olmadığını ilan edenler şimdi anlaşmadan bahsediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed İslami, “Tekrarlanan yalan gerçeğe dönüşür" sözüne atıfta bulunarak, “Onlar İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaların büyük bir yalan olduğunu iyi biliyorlar ve bize karşı baskı aracı olarak kullanıyorlar.” dedi.

“Onların resmi belgelerinde İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapma rastlanmadığı yer alıyor. Ajans’la işbirliğimiz sürüyor.” diyen İslami, UAEA Başkanı Grossi’nin İran ziyaretinin gündemde olduğunu bildirdi.