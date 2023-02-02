İran: UAEA raporu doğru değil

53.İran Atom Enerjisi Kurumu kazanımlarıyla ilgili bir etkinliğe katılan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA'nın son raporuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Raporun doğru olmadığını söyleyen İslami, "Ajansın yeni müfettişlerinden biri, İran'ın Şehid Ali Muhammedi (Fordo) uranyum zenginleştirme tesisindeki çalışma prosedüründe bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığını yanlışlıkla rapor etmişti. Ancak daha önceki müfettişler tesise geldiğinde kendilerine yapılan açıklamalardan sonra söz konusu müfettiş hatasını anlamıştı. UAEA Sekretaryası ile koordineli bir şekilde çalıştıktan sonra da konu fiilen çözüme kavuşturulmuştu." dedi.

UAEA'nın dün üye ülkelere gönderdiği raporunda, Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiren iki IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik" yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Raporda, değişikliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verilmediği belirtilmişti.

İran, Kasım 2022'de Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı.