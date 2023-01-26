İran: Devrim Muhafızları terörle mücadeleye devam edecek

İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Mehr’e verdiği açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusunun sözde "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısını eleştirdi.

Vahidi, “Bu konu en çok Avrupalılara zarar verecek, zira Devrim Muhafızları'nın bölgede gösterdiği terörle mücadeleden en çok yararlan taraf onlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın Avrupa'nın mantıktan uzaklaştığını gösterdiğini anlatan Vahidi, “Avrupalı yetkililer yaptığı çeşitli açıklamalarla kararın duygusal olduğunu ve devrim karşıtı çevrelerden etkilendiğini göstermiş oldu.” dedi.

Bakan Vahidi, “Devrim Muhafızları Ordusunun ulusal güvenliği korumayı ve teröre karşı mücadeleye devam etmesi doğaldır ve bu olaylar Devrim Muhafızları'nın performansını etkilemeyecektir.” ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları'nın İran halkının gönlünde yer edindiğini aktaran Vahidi, “Avrupa Parlamentosunun kararı, İranlıların Devrim Muhafızlarını daha da sevmesine yol açtı.” diye konuştu.