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26 Oca 2023 16:14

Reisi: Kur'an'a hakaret ifade özgürlüğüne aykırıdır

Reisi: Kur'an'a hakaret ifade özgürlüğüne aykırıdır

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 29. Ulusal Namaz Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran’da düzenlenen 29. Ulusal Namaz Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, burada yaptığı konuşmada, "İslam dinine, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) hakaret edenler, aslında tüm İbrahimi dinlere ve insanlığa hakaret ediyor." dedi.

Avrupa’daki Kur’an’a saygısızlığın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurgulayan Reisi, “Dünya çapında kimse Kur’an’a ve diğer ilahi dinlere hakareti kabul etmez. Bu eylem çok çirkin ve provokatif bir davranış olarak değerlendiriliyor.” ifadesini kullandı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam dünyası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki göstermişti.

News Code 1907303

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