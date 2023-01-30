Galibaf'tan İran-Azerbaycan ilişkileri yorumu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) "İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları" başlığıyla Cezayir'de gerçekleştirilen 17. Konferansı'nda konuşma yaptı.

Galibaf, İran'ın hazırladığı "İslam Dünyası; Barış ve sürdürülebilir kalkınma için dayanışma" başlıklı teklifi sundu.

Filistin'deki gelişmelere ilişkin Galibaf, "Filistin davası tüm Müslümanların kalplerinde yaşıyor ve güçlü ve dinamik olduğundan hiçbir şüphe yok. Bu dava, artık sağlam bir ağaca dönüştü. Bunun meyvesi de direniştir." dedi.

Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılara dikkati çeken Galibaf, şunları kaydetti:

"İslam'ın zengin kültürünün yayılmasından eski sömürgeciler ve günümüzde ifade özgürlüğünü savunduklarını iddia edenleri endişelendirdiğini görüyoruz. Onlar sözde ifade özgürlüğü ve İslam’a hakaret eylemi ile İslam kültürünün yayınlanmasını engellemke istiyor.

İslami değerlere yapılan hakaretler ve Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Batı dünyasının İslam kültürünün yayılmasına karşı çaresizliklerinin bir tepkisidir."

İran-Azerbaycan ilişkileri

Galibaf, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Biz bu olayı kapsamlı bir şekilde takip ediyoruz. Yürütülen soruşturmanın detayları Azerbaycan yetkililerine aktarıldı ve çalışmalarımız sürüyor." açıklamasını yaptı.

Galibaf, "Bu olayın terör eylemi olduğuna ilişkin hiçbir bulguya rastlamadık. Ancak, iki ülke ilişkileriyle ilgili duygusal kararların Siyonist Rejim başta olmak üzere İslam dünyasının ortak düşmanları ve kötü niyetli tarafların isteği yönünde olduğunu belirtmek isterim. Kararların uzun vadeli sonuçlarına dikkat edilmeli." diye konuştu.