Reisi: İran Suriye'nin gerçek dostu

Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Suriye arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirerek, "İran ile Suriye arasındaki ilişkiler, ortak inançların yanı sıra iki ülke halkının sahip olduğu direniş ruhuna dayanmaktadır" dedi.

Reisi, "İran, Suriye halkının gerçek dostudur ve teröre karşı direnişte Suriye milletinin ve hükümetinin yanında durduğu gibi, yeniden yapılanma sürecinde de kapsamlı ekonomik iş birliğini güçlendirerek Suriye halkının yanında olmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas da Suriye'nın teröre karşı gerçek kardeşlerinin ve dostlarının desteğiyle kazandığını ve direniş eksenlerinden biri olarak daha güçlü bir rol oynayacağını belirterek, "Yeni dünyanın şekillenmesinde direniş ekseni önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Mahmud Abbas, "Düşmanlar her zaman Suriye ile İran arasındaki derin ve kardeşçe ilişkileri zedelemek için fırsat kollmaktadır. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler kimsenin onlara zarar veremeyeceği kadar köklü ve güçlü ve bu ilişkiler her geçen gün daha geniş ve daha derin olacaktır" ifadelerinde bulundu.

