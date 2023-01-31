İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya-Türkiye-Suriye arasında üçlü formatta yürütülen temaslara İran’ın da dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rus diplomat, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı ile ilişkilerin normalleştirilmesine, genel olarak iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine olan ilgisini destekliyoruz ve buna ilişkin çalışmaları mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olacağız. Elbette, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı” diye konuştu.

Hem Rusya’nın hem de İran ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümü ile ilgilenen ‘Astana Üçlüsüne’ dahil olduklarını hatırlatan Lavrov, “Bu nedenle bundan böyle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik temaslara Rusya ve İran'ın da eşlik etmesini mantıklı buluyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatlarına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi, diplomatlar seviyesinde mi olacak, bunun üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik