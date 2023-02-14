Cumhurbaşkanı Reisi, Çin'de resmi törenle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ulusal Halk Kongresi binasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Reisi ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İbrahim Reisi-Şi Cinping görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Pekin'de iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Çin'e önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 3 günlük resmi ziyaret için dün akşam saatlerine Çin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadati, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Reza Farzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni eşlik ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması için Pekin'e gideceğini açıklamıştı.