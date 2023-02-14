Cumhurbaşkanı Reisi'den Çin'ye önemli ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'e gelen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah Ulusal Halk Kongresi binasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye Çin ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

İbrahim Reisi-Şi Cinping görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Pekin'de iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalanacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması için Pekin'e gideceğini açıklamıştı.