İran Dışişleri Bakanı’ndan Irak’a ziyaret

Geldiği Bağdat'ta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Emir Abdullahiyan, “Bu ziyaret karşılıklı ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren hususları görüşmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “İran ile üst düzey Iraklı yetkililer arasında önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında istişareler yapılmaktadır. Irak Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin’in davetine icabetle bugün bu istişareleri tamamlamak üzere Bağdat'tayız.” ifadesini kullandı.

“Irak'ın bölgesel rolü bugün her zamankinden daha fazla belirgin hale gelmiştir.” diyen Emir Abdullahiyan, İran’ın bu durumu olumlu karşıladığını dile getirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Bağdat Hava Limanı çıkışında Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehit düştüğü noktaya gelerek şehidi saygı ile andı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan bu ziyarete ilişkin açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her düzeyde görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşecek” denildi.