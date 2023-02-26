Suriye-Türkiye görüşmelerine İran da katılacak

Rus haber ajansı TASS’a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, “Şu anda İran-Rusya-Suriye-Türkiye dörtlü dışişleri bakanları toplantısının organizasyonu üzerinde çalışılıyoruz.” dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeleri desteklediklerini belirterek, “Türkiye ile Suriye arasındaki çözülmemiş sorunların çözümü için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz.” demişti.