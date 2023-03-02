Emir Abdullahiyan: Müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Amerikan TV Kanalı CNN'in sorularını yanıtladı.

Bakan Emir Abdulahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Grossi'nin Taran'a davet edildiğini işaret ederek" İran ile UAEA arasındaki işbirliği doğru yolda ilerlerlemektedir" dedi.

Emir Abdulahiyan sözlerinin devamında "İran, anlaşma doğrultusunda hareket ettiğini bazı ülkelerin aracılığıyla ABD'ye açıkça duyurdu. Müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak" ifadesini kullandı.