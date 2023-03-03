  1. Siyaset
3 Mar 2023 08:58

Tahran'dan Siyonist İsrail'in İran karşıtı iddialarına tepki

Tahran'dan Siyonist İsrail'in İran karşıtı iddialarına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Seketeri başkanına gönderdiği mektupta Siyonist Rejim'in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

İrevani'nin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyi sorumluluk almalı ve Siyonist yetkililerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan açıklamalarını açık bir şekilde kınamalıdır.

İran, uluslararası hukuk çerçevesinde vatandaşlarının çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için Siyonist Rejim’in herhangi bir tehdidine karşı kararlı bir şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar.

Siyonist Rejim’in İran'a karşıtı eylemlerini destekleyen ülkelerin hesap vermesi gerekiyor."

News Code 1907958

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