Emir Abdullahiyan'ın Cenevre'deki temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Venezuelalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler de dahil olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldı.

Karakas'a yaptığı son ziyaretine değinen Emir Abdullahiyan, Venezuela Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı ile olumlu görüşmelerde bulunduğunu belriterek, bu ziyarette yapılan anlaşmaların iyi yönde ilerlemesini umut etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Venezuela Cumhurbaşkanı Madoro'ya ileten Emir Abdullahiyan, Yvan Gil Pinto'yu İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran ve Venezuela'nın bazı ülkelerin insan hakları konusunda çifte standart uygulamasına ilişkin ortak hoşnutsuzluğuna dikkat çekti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto da İran ve Venezuela'nın yalın dostlar olduğunu vurgulayarak, ülkesinin petrol, enerji ve ekonomi alanları dahil olmak üzere tüm alanlarda İran'la ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile de görüşmede, "İki ülkenin ortak çıkarlarına göre, dost ve kardeş ülke Senegal ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız" dedi.

Afrika'nın İran dış politikasındaki önemine ve Senegal'in Afrika'da önemli bir yere sahip olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, İran'ın yakın gelecekte iki ülke arasında 5. Ortak Ekonomi Komisyonu'nun düzenlenmesinden yana olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca iki ülke arasında artan ticaret hacminden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Senegal Cumhurbaşkanınaileten Emir Abdullahiyan, Senegallı mevkidaşını İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall da İran'la ilişkileri memnuniyetle karşılayarak, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

