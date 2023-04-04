Hollanda'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı

T24'e göre, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan tren, Voorschoten yakınlarında iş makinesine çarptıktan sonra raydan çıktı.
Hollanda medyasında yer alan ilk haberlerde trenin bir yük treniyle çarpıştığı belirtiliyordu.
Kazanın yerel saatle salı günü sabah 3.25 sularında meydana geldiği belirtildi. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda bazı vagonların devrildiği ve kaza yerinden duman yükseldiği görülüyordu.
Yaralıları taşımak için olay yerine ambulanslar gönderildi.
Acil durum servisi, durumu ağır olan yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtirken, 11 kişinin de çevrede yaşayanların evlerinde tedaviye alındığını belirtti.
NRC gazetesi, Lahey ve Leiden arasında ki tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Voorschoten, Lahey ve Amsterdam arasında bulunuyor.
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