Facebook'un ana şirketi Meta 10 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

CEO Mark Zuckerberg maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artması amacıyla Meta Platforms'un 10 bine yakın çalışanının işine son vermeyi planladığını duyurdu.

Meta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bence kendimizi bu yeni ekonomik gerçekliğin uzun yıllar devam edeceği ihtimaline hazırlamalıyız" dedi.

Zucherberg "Personel sayısını hızlı bir şekilde artırmayı beklemiyoruz, her yöneticinin kapasitesini tam olarak kullanmak ve katmanları mümkün olduğunca birleştirmek daha mantıklı" ifadelerini kullandı.



2023'ü "Verimlilik Yılı" haline getirme sözü veren Zuckerberg'in işten çıkarma kararı alması bir süredir bekleniyordu.

Bu adım, şirketin 5 bin kişilik işe alım planlarını iptal edeceği, daha düşük öncelikli projeleri iptal edeceği ve orta yönetim katmanlarını kaldıracağı daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olarak görülüyor.

Meta kasım ayında 11 bin kişiyi işten çıkarmıştı

Meta'nın kasım ayında personel sayısını 11 bin kişi azaltma hamlesi, şirketin 18 yıllık tarihindeki ilk toplu işten çıkarma olmuştu. Toplam çalışan sayısı 2022 sonunda 86 bin 482'ye ulaşan şirket bir yıl öncesine göre yüzde 20'lik bir personel artışı yaşadı.

İşten çıkarma takip sitesi layoffs.fyi'ye göre, teknoloji sektörü 2022'nin başından bu yana yaklaşık 290 bin çalışanı işten çıkardı ve bunların yaklaşık yüzde 40'ı bu yıl gerçekleşti.

Metaverse'i inşa etmek için milyarlarca dolar harcayan Meta, ekonomik görünümden endişe duyan şirketlerin reklam harcamalarında pandemi sonrası yaşanan düşüşle mücadele ediyor.

Son hamleyle birlikte Meta, 2023'teki harcamaların daha önce öngörülen 89- 95 milyar dolardan, 86-92 milyar dolar aralığına düşmesi bekliyor.

Kaynak: Euronews Türkçe