Petrol Çin endişeleriyle düşüşte

Ham petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Çin'in bu yıl için 'ılımlı büyüme hedefi' belirlemesi ve Fed beklentileri düşüşte etkili oldu.

Geçen haftayı yüzde 4'ün üzerinde yükselişle tamamlayan Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 79 dolara geriledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu bütçe taslağında, bu yıl ülke ekonomisi için yüzde 5 civarında büyüme hedeflendiğini bildirdi. Bu hedef, ekonomist beklentilerinin altında kaldı.

Bu hafta küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına ve ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana "Çin'in tahminlerden zayıf büyüme tahmini fiyatlarda dalgalanmaya yol açabilir. Gözler bu hafta Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Powell'ın şahin mesaj verip vermeyeceği izlenecek" değerlendirmesini yaptı.

Nisan vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 79,13 dolar, Mayıs vadeli Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 85,26 dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg