Irak Başbakanı Sudani'den Erbil'e ziyaret

Irak medyasına göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani Erbil'e geldi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılanan Sudani’nin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik ve siyasi meseleler ile iki taraf arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Kerkük ve IKBY idaresi dışındaki Kürt bölgelerindeki durum, Şengal’deki durum, mültecilerin dönüşü ve kamp sayılarının azaltılması ile IŞİD’e karşı mücadele konuları da ele alınacak.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin yarın Süleymaniye’ye geçeceği öğrenildi.