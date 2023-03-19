Irak Başbakanı Sudani, Türkiye yolcusu

Arap medyasına göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani 21 Mart'ta Türkiye'ye gidecek.

Sudani'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney geçtiğimiz 29 Aralık'ta Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri konuşmuştu.

Güney'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudani’yi Türkiye’ye davetini içeren ve Irak-Türkiye Stratejik İşbirliği Konseyi’nin yeniden toplantılarının başlaması talebini ileten yazılı bir mektubu da ilettiği kaydedilmişti.