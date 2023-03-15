Irak Başbakanı'ndan "İran" açıklaması

Irak medyasına göre Erbil ziyaretini tamamlayan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Süleymaniye kentine gitti.
Sudani, bugün Süleymaniye Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normalleşme anlaşmasına değindi.
Tahran-Riyad anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Sudani, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde Irak'ın "büyük bir rol" oynadığını kaydetti.
İran-Irak ilişkilerine ilişkin Başbakan Sudani, "İran, Irak'ın iç işlerine karışmıyor, bu konuda abartı yapılıyor. Irak topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek için başlangıç noktası olmasını asla kabul etmeyiz. İran ile iyi ilişkilere sahibiz." dedi.
Muhammed Şiya es-Sudani dün Erbil ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ile görüşmüştü.
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