Irak Başbakanı'ndan "İran" açıklaması

Irak medyasına göre Erbil ziyaretini tamamlayan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Süleymaniye kentine gitti.

Sudani, bugün Süleymaniye Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normalleşme anlaşmasına değindi.

Tahran-Riyad anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Sudani, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde Irak'ın "büyük bir rol" oynadığını kaydetti.

İran-Irak ilişkilerine ilişkin Başbakan Sudani, "İran, Irak'ın iç işlerine karışmıyor, bu konuda abartı yapılıyor. Irak topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek için başlangıç ​​noktası olmasını asla kabul etmeyiz. İran ile iyi ilişkilere sahibiz." dedi.

Muhammed Şiya es-Sudani dün Erbil ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ile görüşmüştü.