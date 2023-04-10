İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 940 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 652'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 599 bin 828'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 818'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 349 bin 511'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.