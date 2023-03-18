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18 Mar 2023 12:05

Reuters:

ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı

ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı

ABD’nin cuma günü Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattığı iddia edildi.

Reuters'in isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde uçuşları yeniden başlattı.

Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1908237

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