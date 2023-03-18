ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı

Reuters'in isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde uçuşları yeniden başlattı.

Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.

Kaynak: Sputnik