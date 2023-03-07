Çin : Gizli bir el Ukrayna krizini tırmandırıyor

Çin'de 2 ay önce göreve gelen Dışişleri Bakanı Qin Gang başkent Pekin'deki meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Çin'in, ABD ve Rusya ile ilişkilerinin yanı sıra, Ukrayna krizindeki ve Tayvan sorunundaki tutumuna dair değerlendirmelerde bulunan Qin, Çin-ABD ilişkileri, Ukrayna sorunu, casus balon krizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum gibi farklı konularda Washington'a eleştiriler yöneltti.

"Çatışma kaçınılmaz olacak"

Washington'un Çin'e yönelik politikalarını eleştiren Qin, "ABD, frene basmaz ve yanlış yolda ilerlemeyi sürdürürse ilişkileri raydan çıkaracak. Bu durumda bir çatışma ve zıtlaşma olması kaçınılmaz. Bunun feci sonuçlarının sorumluluğunu kim üstlenecek?" ifadelerini kullandı. Washington'un adil ve kurallara uygun bir rekabet yerine, Çin'i baskı altına almaya çalıştığına dikkat çeken Qin, "ABD'nin Çin'e dönük algısı ve görüşleri ciddi şekilde çarpık. ABD, Çin'i kendisi için ana rakip ve en büyük jeopolitik meydan okuma olarak görüyor. Bu, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemeye benziyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Çin'e ait bir balonu düşürmesiyle ilgili de konuşan Qin, Washington'un aşırı tepki vererek bir diplomatik kriz oluşturduğunu söylerken, "ABD, balon hadisesinin bir kaza olduğunu ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturmadığını kabul etmesine rağmen, uluslararası hukuk ve teamülleri ihlal etti" diye konuştu.

"Çin, iki tarafa da silah sağlamadı"

Çin'in, Ukrayna krizine dair tutumunu da ele alan Bakanı Qin, Pekin'in yakın tarihte Ukrayna krizine siyasi çözüm getirilmesine dair öneriler açıkladığını hatırlattı. Ukrayna krizinde diyalog çağrısını yineleyen Qin, "Görünmez bir el, Ukrayna krizinin sürmesine ve tırmanmasına yol açıyor, krizi belli jeopolitik gündemlere hizmet etmesi için kullanıyor" açıklamasında bulundu. Ukrayna krizinde kritik bir aşamada bulunulduğuna işaret eden Qin, barış müzakerelerinin derhal başlaması ve müzakerelerde tüm tarafların endişelerine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. ABD'nin, Pekin yönetiminin Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü yönündeki iddialarına da tepki gösteren Qin, "Çin, çatışmaların iki tarafına da silah sağlamadı" dedi.

Kaynak: İHA