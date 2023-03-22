Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre iki bakan karşılıklı ilişkiler ve konsolosluk işbirliğini ele aldı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede, "Kuveyt ve İran arasında ortak bir yüksek komisyon düzenlemeye hazırız." dedi.

Emir Abdullahiyan Tahran-Riyad normalleşmesi ile ilgili "Bölgesel meselelerde olumlu adımlar atıldı ve bunu takip etmeye çalışıyoruz. Yakında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapacağız. Büyükelçiliklerin faaliyeti yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında “Bölge ülkeleri arasında yapıcı anlaşmalar yapılıyor. Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve konsoloslukların yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." diye kaydetti.

Nevruz Bayramı'nı tebrik eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah ise Tahran ve Riyad arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.