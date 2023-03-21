Emir Abdullahiyan Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, bu görüşmede Nevruz Bayramı’nı tebrik etti.

Zerdari, iki ülke arasındaki ortak sınır projelerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini ve bundan her iki ülkenin de faydalanmasını temenni etti.

Butto, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesini bölge ve İslam dünyası için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan ise Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişletilmesini bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapıcı bir faktör olarak değerlendirdi.