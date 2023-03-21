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21 Mar 2023 16:45

Emir Abdullahiyan Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Emir Abdullahiyan Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, bu görüşmede Nevruz Bayramı’nı tebrik etti. 

Zerdari, iki ülke arasındaki ortak sınır projelerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini ve bundan her iki ülkenin de faydalanmasını temenni etti.

Butto, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesini bölge ve İslam dünyası için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan ise Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişletilmesini bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapıcı bir faktör olarak değerlendirdi.

News Code 1908291

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