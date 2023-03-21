Asya ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirdik

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle Meşhed Kentinde bulunan Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinde bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

-Birkaç yıl sonra bana bu kentin aziz halkına ve değerli ziyaretçilerine hizmet etme imkânını sunan ulu Rabbime şükrediyorum. Biz dönüşümü Allah'dan istiyoruz ama kendimiz de çalışmamız gerekiyor.

-Geçmişte birkaç kez halka hitaben yaptığım konuşmalarda ülkenin ve sistemin dönüşümü hakkında konuştum. Temel sorunların kamuoyuna açıklanması gerekiyor.

-Dönüşüm derken, düşmanlar anayasa ve devlet sisteminin yapısını değiştirmekten bahsediyor; Ne yazık ki ülkede içerisindeki bazıları ihmal veya özel bir sebep nedeniyle aynı şeyi ifade ediyor. "Dönüşüm"den kastettiğim, İran toplumu ve İslam Devrimi'ndeki bazı kusurlu bölümlerin değişmesidir.

-Ülkenin en büyük zayıflığı ekonomidir. Hükümet ekonomi konusunda müdahaleyi azaltmalı ve denetimi arttırmalıdır.

-İran milleti düşmanın kumpas ve oyunlarına karşı dimdik ayakta durmayı başardı. Darbeye, yaptırıma, siyasi baskıya ve medya saldırısına karşı durdu. İranofobi için medya saldırıları düzenlediler. Bu medya saldırısının benzeri görülmemişti. Hiçbir ülke İran halkı gibi bu güvenlik komplolarına karşı direnememiştir. Bu İran milletinin iç gücünün bir göstergesidir.

-Batılılar daha önce de İran'ı yalnızlaştırmaya çalıştı. Yaşananlar tam tersi bir sonuç verdi, evet Batı ile ilişkimiz zayıfladı ama Asya ile ilişkimizi yüzde yüz güçlendirdik. Afrika ve Latin Amerika ile de güçlü ilişkiler kurmayı planlıyoruz, tabii ki Avrupa'ya da küs değiliz. Avrupa hükümetlerinin ABD politikalarını takip etmemesi durumunda onlarla da çalışmaya hazırız.

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