İran'dan Siyonist Rejim'in Şam saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in Perşembe ve Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Şam ve banliyölerindeki bazı merkezlere düzenlediği saldırıları kınadı.

Kenani, "Ne yazık ki Siyonist Rejim'in sivil havaalanlarına ve hatta yerleşim yerleri dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik sürekli saldırılarına uluslararası toplum tarafından beklenen ve caydırıcı bir tepki yoktur. Bu konu, söz konusu rejimi Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye ve vatandaşlarına ve askerlerine karşı cinayetleri tekrarlamaya devam etmeye teşvik etmiştir." dedi.

Bu tür saldırgan eylemleri, uluslararası yasa ve düzenlemelerin açık ve sürekli ihlali olarak değerlendiren Kenani, bu eylemlerin dikkatleri Siyonist Rejim'in derin iç krizlerinden ve bölünmelerinden saptırmak için yapıldığını söyledi.

Kenani bir kez daha, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere ilgili uluslararası kurumların, saldırgana karşı harekete geçmesini ve Siyonist rejimin BM üyesi bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saldırılarının devam etmesini önleme konusunda yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini istendi.