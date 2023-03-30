ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı

New York Times'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyalette ABD ordusuna ait iki helikopter, gece yürütülen eğitim faaliyetinde çarpıştı.
Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bilgi olmadığı açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
ABD’nin Kentucky eyaletinde, ABD ordusuna ait eğitim uçuşundaki iki helikopter çarpıştı.
New York Times'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyalette ABD ordusuna ait iki helikopter, gece yürütülen eğitim faaliyetinde çarpıştı.
Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bilgi olmadığı açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
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