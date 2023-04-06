İran'dan BM'ye "İsrail" mektubu

Said İrevani kaleme aldığı mektupta, Siyonist rejimin Suriye'nin Şam kentine düzenlediği ve iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına yol açan son terör saldırılarını, çok sayıda sivil ve Suriye altyapısına zarar veren bir başka cinayet örneği olduğuna işaretle İsrail rejiminin sürekli saldırganlığını ve Suriye topraklarında uluslararası yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini değerlendirdi.

Mektupta, İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerini, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan herhangi bir sonuç ve ceza görmeden sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin hayati altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten, "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, bu ihlalleri sona erdirmek için kararlı adımlar atmalı ve İsrail rejimini tüm uluslararası eylemlerinden sorumlu tutmalıdır." dedi.