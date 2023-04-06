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6 Nis 2023 10:42

İran'dan BM'ye "İsrail" mektubu

İran'dan BM'ye "İsrail" mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Siyonist İsrail'in devam eden Suriye saldırılarına tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanına hitaben mektup yazdı.

Said İrevani kaleme aldığı mektupta, Siyonist rejimin Suriye'nin Şam kentine düzenlediği ve iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına yol açan son terör saldırılarını, çok sayıda sivil ve Suriye altyapısına zarar veren bir başka cinayet örneği olduğuna işaretle İsrail rejiminin sürekli saldırganlığını ve Suriye topraklarında uluslararası yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini değerlendirdi.

Mektupta, İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerini, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan herhangi bir sonuç ve ceza görmeden sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin hayati altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten, "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, bu ihlalleri sona erdirmek için kararlı adımlar atmalı ve İsrail rejimini tüm uluslararası eylemlerinden sorumlu tutmalıdır." dedi.

News Code 1908491

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