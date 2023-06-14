İran: Tek taraflı yaptırımlar derhal son bulmalı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, iklim değişikliği ve uluslararası barış ve güvenlik konulu Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "İklim değişikliği ile mücadele, küresel işbirliği, dayanışma ve toplu eylem gerektirir. İklim değişikliğini ele almak, bunun ana nedenlerine odaklanmak ve etkilerini azaltmak için etkili çözümler bulmak anlamına gelir." dedi.

İrevani, "İran da diğer ülkeler gibi çevre sorunları ve kirlilik, su kıtlığı, kum ve toz fırtınaları, biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi gibi iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya."ifadesini kullandı.

Tek taraflı zorlayıcı eylemlerin (yaptırımlar) derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan İrevani, bu yaptırımların iklim değişikliğini azaltma çabalarına ülkelerin katılımının önünde engel oluşturduğunu söyledi.

İrevani, "İhtiyacı olan ülkelere ekonomik, mali ve teknolojik yardım sağlanmalı ve Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve UNFCCC gibi ilgili platformlar bu konuları uygun şekilde ele almalıdır." ifadelerinde bulundu.

İrevani, "İran, iklim değişikliği ile uluslararası barış ve güvenlik arasında bağlantı kurulması fikrine kesin olarak karşı çıkıyor ve iklim değişikliği gibi teknik konuları siyasallaştırmaya yönelik her türlü girişimi şiddetle reddediyor." diye kaydetti.