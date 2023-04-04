Siyonist Rejim yeniden Suriye'ye saldırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın siyonist güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail rejimden söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de sık sık askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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