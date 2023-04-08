İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 884 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 571'e, vaka sayısı ise 7 milyon 597 bin 982'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 844'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 348 bin 731'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.