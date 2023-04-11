İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 924 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 687'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 600 bin 692'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 825'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 349 bin 940'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.