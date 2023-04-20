İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 325 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 939'a, vaka sayısı ise 7 milyon 605 bin 430'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 723'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 354 bin 458'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.