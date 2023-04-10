İran'dan bölgede askeri hareketliliğini sürdüren ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den yaptığı paylaşımda Amerikan bombardıman uçaklarının Batı Asya'ya gönderilmesine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgenin yeni denklemlerinin yeni bir düzenin oluşumuna açık olduğu ve bölge ötesi askeri güçlere ihtiyacı olmadığı bir durumda, Batı Asya'ya denizaltı sevkiyatı, gemi hareketleri veya bombardıman uçakları sevkiyatı ile ilgili haberlerin periyodik olarak yayınlanması, ABD yönetiminin dünyadaki gücünün gerilemesini örtbas etme mücadelesinin bir parçasıdır.

ABD, Batı Asya bölgesinde savaşları kışkırtarak ve istikrarsızlığı ve anlaşmazlığı teşvik ederek bölge uluslarının iradesine aykırı bir yönde hareket etmektedir.

Washington yeni gerçekleri gerçekçi bir şekilde anlamalı ve zayıf Siyonist rejimin çıkarları için Batı Asya bölgesine ve Fars Körfezi'ne müdahale etmeye çalışmaktan kaçınmalıdır."