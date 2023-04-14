ABD, Suriye ve Yemen'de başarı elde edemedi

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Selami"Amerika'nın bölgesel siyasetten atıldığını ve dün Amerika'nın siyasi yandaşları olan müttefikleri bile bugün ondan uzaklaştığını söyledi. Macron bugünlerde ülkenin başkentinde çöp toplama krizi ile karşı karşıyadır. Arap rejimleri de ABD'ye sırtını dönmüş durumda" dedi.

ABD'nin Suriye ve Yemen'de başarı elde edemediğini belirterek"ABD Siyonist Rejim'i istemediğinden değil artık bu rejimi destekleme gücü yoktur" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, "Düşman İran'ı yanlızlaştırmaya çalıştı ama bugün İran diğer rejimler için meşruiyet kaynağıdır" açıklamasını yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı "Düşman bizleri yaptırımlar, bölgede yalnızlaştırma, askeri tehditler ve psikolojik operasyonlar ile ülkenin güvenliği bozmaya çalıştı ama İran halkı bu engelleri aşmayı başardı" diye konuştu.