İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Galibaf "Bu sahte Siyonist rejimin kökeninin, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın dağılmasınının sonrasına dayandığını hepimiz biliyoruz. İngilizler de bu rejimin öncüleri ve kurucularıydı"dedi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı sözlerinin devamında "Nihayet 1948'de ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Amerika ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ihaneti ile bu sahte rejimi ortaya çıkardı ifadesini kullandı.

Galibaf Dünya Kudüs Günü hakkında"İmam Humeyni Filistin'in halklaştırılmasını ve küreselleşmesini gündeme getirdi ve bunu etkili bir siyasi geleneye dönüştürdü.Dünya Kudüs Günü, Siyonist Rejim'in gerçek yüzünü gösterdi"açıklamasını yaptı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf,"Tüm İslam ülkeleri bilmelidir ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü, İslam ülkeleri için bir tehdit oluşturamaz, aksine biz tüm İslam ülkelerinin güvenliğini arıyoruz"diye konuştu.

Galibaf ayrıca "Bugün Kudüs'ün bereketi sayesinde, tüm Müslümanlar daha yüksek sesle Kudüs'ün tüm Filistin'in, Filistin'in de İslam aleminin başkenti olduğunu söyleyebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf sözlerinin devamında şöyle konuştu:

Siyonist Rejim İslam ülkeleri arasında sorun ve düşünce farklılığı çıkarmaya çalıştı. Onlar İran’ı İslam dünyasında bir sorun olarak gösterdiler. Ama İran İslam Devrimi Lideri İlk günden, bunun farkına olduğu için bu meseleyi yakından takip edip ve yönetiyordu.

Siyonist rejim Filistin meselesinin unutulmasını istedi ama bugün Kudüs ve Filistin meselesi İslam dünyasında ve uluslararası siyaset alanında her zamankinden daha yaşıyor.

Bugün Kudüs,direnişin merkezi ve Filistin topraklarında denizden nehire ve Gazze'den Batı Şeria'ya ve hatta Tel Aviv'in kalbine kadar tüm topraklarda Filistin mücahitleri pasif değil, İsrail'in saldırılarına ve suçlarına karşı aktif olarak dürmüştür.