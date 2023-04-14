İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir yazı kaleme aldı.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın makalesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphesiz Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir. Bu mesele diğer bölgesel ve uluslararası gelişmelerin gölgesinde kalmamalıdır.

Siyonist Rejim'e karşı halkın nefreti, Filistin ve İslam ülkelerinin sınırlarını aştı ve dünyanın her yerindeki adalet arayan özgür insanlar, apartheid rejimini tanımaya başladı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddetin Filistinlilerin topraklarının işgaline karşı direnme kararlılığını ve dayanışmasını artırmaktan başka bir sonucu olmayacağından şüphemiz yok".