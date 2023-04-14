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14 Nis 2023 12:18

Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir

Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir yazı kaleme aldı. 

Bakan Emir Abdullahiyan'ın makalesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphesiz Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir. Bu mesele diğer bölgesel ve uluslararası gelişmelerin gölgesinde kalmamalıdır.

Siyonist Rejim'e karşı halkın nefreti, Filistin ve İslam ülkelerinin sınırlarını aştı ve dünyanın her yerindeki adalet arayan özgür insanlar, apartheid rejimini tanımaya başladı. 

İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddetin Filistinlilerin topraklarının işgaline karşı direnme kararlılığını ve dayanışmasını artırmaktan başka bir sonucu olmayacağından şüphemiz yok".

News Code 1908650

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