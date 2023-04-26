Erdoğan'dan İran Kızılayı'na "Fedakarlık Nişanı"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde İran'ın Kahramanmaraş depreminde verdiği destekten dolayı İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e "Üstün Fedakarlık Nişanı" takdim edildi.

Erdoğan, deprem bölgesinde görev alan yabancı ülke personellerine teşekkür ederek 'İnsan üstü gayretlerinizi unutmayacağız' dedi.

İran Kızılayı ve Ordusu Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma ekibi ile birlikte ilaç, çadır ve sahra hastaneleri göndermişti.