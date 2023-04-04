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4 Nis 2023 17:40

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da saat 11.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

News Code 1908459

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