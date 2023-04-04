Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
Antalya'da saat 11.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
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